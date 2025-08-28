Археологи нашли 3000-летний топор с признаками «внеземного происхождения»

В Индонезии обнаружен уникальный топор возрастом 3 тысячи лет с признаками «внеземного происхождения», сообщает Daily Mail.
На острове Калимантан археологи сделали необычную находку: топор конической формы, которому около 3000 лет. Специалисты предполагают, что для его изготовления использовался металл, полученный из метеорита. Этот артефакт, уже окрещенный «космическим», потенциально способен переписать историю развития металлообработки в данной местности.
Топор был найден случайно местным жителем, занимавшимся добычей золота. Затем он стал частью его личной коллекции, где соседствовал с каменными орудиями и украшениями даякского племени. Подобные предметы местные жители называют «Зубом молнии», объясняя их происхождение небесными явлениями.
Исследователи уверены, что топор вряд ли применялся в повседневной жизни. Его необычная форма и высокое качество изготовления позволяют предположить, что он служил символом высокого социального положения или использовался в ритуальных целях.
«За все годы изучения археологии Калимантана я никогда не видела такого конического топора», — рассказала археолог Ида Багус Путу Праджна Йоги.
Представитель экспертной группы по культурному наследию округа Банджар, Хартатик, подчеркнул, что данный артефакт важен не только с исторической, но и с культурной точки зрения. При этом, эксперты призывают к проведению тщательной проверки подлинности находки и определению точного контекста её происхождения, чтобы исключить вероятность фальсификации.