Россиянам рассказали, какую опасность таит готовая еда из магазина

Готовая еда стала частью повседневной жизни, но может быть опасной для здоровья. Некоторые считают, что в ближайшие два года число пищевых отравлений от такой продукции в России вырастет на 40%. Врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», какие риски связаны с готовой едой и как их избежать.