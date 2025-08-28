Россиянам рассказали, какую опасность таит готовая еда из магазина

Готовая еда стала частью повседневной жизни, но может быть опасной для здоровья. Некоторые считают, что в ближайшие два года число пищевых отравлений от такой продукции в России вырастет на 40%. Врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», какие риски связаны с готовой едой и как их избежать.
По словам Пехотиной, главная угроза — микроорганизмы, которые размножаются при неправильном хранении. Например, плохо прожаренное мясо или яйца могут вызвать сальмонеллез с тошнотой, рвотой и температурой. В салатах и молочных продуктах встречается шигеллез, вызывающий боли в животе.
Кремовые кондитерские изделия при нарушении санитарных норм могут привести к стафилококковой интоксикации. Недостаточная обработка рыбы или мяса грозит паразитарными заболеваниями, такими как описторхоз.
Для профилактики Пехотина советует покупать еду в проверенных местах, следить за чистотой помещений и условиями хранения. Горячие блюда должны быть горячими, холодные — охлажденными. Готовую еду нельзя хранить в холодильнике дольше 48 часов. При малейших признаках порчи продукт лучше выбросить. Мытье рук перед едой снижает риск отравления. Особенно уязвимы дети, пожилые и беременные.
Ранее стало известно, что Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах. Пока требования по реализации и хранению готовой еды к ресторанам и магазинам применяются разные.