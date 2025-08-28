Психиатр высказал мнение об альпинистах, рискующих жизнью: «В таком виде самоутверждения я вижу мощный эгоизм»

Если почитать комментарии людей к новостям по этой теме, тяжело говорить об этом и не хочется причинять еще большую боль 27-летнему сыну альпинистки, оставшемуся теперь без обоих родителей (муж Натальи тоже погиб в горах, у него случился инсульт) и ее родным, но люди, далекие от альпинизма, отказываются понимать, что толкает покорителей вершин на такие очевидные смертельные риски. Ведь Пик Победы известен как «гора-убийца». Из-за экстремальных погодных условий и высоты по статистике здесь погибает каждый четвертый альпинист. Всего на Пике Победы лишились жизни более 100 человек, и за всю историю ни одно тело не было спущено с вершины. Наталья Наговицина, подчеркнем, — опытнейшая спортсменка, которой оставалось совсем немного до получения легендарного звания «Снежный барс» за покорение всех пяти семитысячников бывшего СССР…