Ученые объяснили, почему нельзя сочетать обезболивающие и антибиотики

Ученые Университета Южной Австралии опубликовали исследование о сочетании антибиотиков и обезболивающих, и эти результаты могут серьезно повлиять на уже привычные нам действия.
Как пишет «Аиф», ученые выяснили, что и ибупрофен, и парацетамол могут способствовать развитию устойчивости к антибиотикам, что числе и в сочетании с противомикробными препаратами.
Ученые изучили влияние девяти популярных препаратов — это диклофенак, ибупрофен, парацетамол, мочегонное фуросемид, анальгетик трамадол, противоотечное средство псевдоэфедрин, снотворное темазепам, метформин от сахарного диабета, аторвастатин для снижения холестерина.
Выяснилось, что хуже всего себя проявили ибупрофен и парацетамол — они способствовали тому, что бактерия (кишечная палочка) становилась устойчивой к ципрофлоксацину. При этом, если оба препарата использовались вместе, что число мутаций было больше, а уровень резистентности рос. Но ученые добавили, что бактерии оказались устойчивы не только к ципрофлоксацину, но и другим антибиотикам. Фактически, парацетамол и ибупрофен активировали защитные силы бактерий, вытеснив антибиотик.