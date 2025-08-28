Ученые объяснили, почему нельзя сочетать обезболивающие и антибиотики

Выяснилось, что хуже всего себя проявили ибупрофен и парацетамол — они способствовали тому, что бактерия (кишечная палочка) становилась устойчивой к ципрофлоксацину. При этом, если оба препарата использовались вместе, что число мутаций было больше, а уровень резистентности рос. Но ученые добавили, что бактерии оказались устойчивы не только к ципрофлоксацину, но и другим антибиотикам. Фактически, парацетамол и ибупрофен активировали защитные силы бактерий, вытеснив антибиотик.