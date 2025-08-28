Депутат на форуме «Беларусь адзiная»: нам есть чем гордиться и что защищать

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Народное единство помогало нам во все времена, и сейчас оно главный фактор благополучия Беларуси. Об этом сказал на форуме «Беларусь адзiная» в Гродно депутат Палаты представителей Михаил Оксенюк, передает корреспондент БЕЛТА.
«Народное единство — это фактор, который помог нам выстоять в годы Великой Отечественной войны, поднять из руин страну, отстроить промышленность, восстановить сельское хозяйство и развиваться дальше. Народное единство помогло пережить непростые 1990-е и достичь результатов, которые имеем сейчас. Оно поможет нам и в будущем», — отметил депутат.
Нам есть чем гордиться и что защищать, подчеркнул он. При этом, к сожалению, не все рады нашим успехам. «Самые рьяные из них — Литва и Польша. Польша заявляет о том, что увеличит свои вооруженные силы до 300 тыс. человек, а сейчас есть информация, что и до 500 тыс. Литва пошла еще дальше. Она не в состоянии увеличить вооруженные силы за счет собственного населения, поэтому размещает бронетанковую бригаду Бундесвера на своей территории. Это первое соединение вооруженных сил Германии, которое после Великой Отечественной войны размещается на территории другого государства», — такие факты привел депутат.
Михаил Оксенюк обозначил миролюбивую позицию белорусов: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и свою не отдадим. Наши органы безопасности готовы к отражению угроз. В Вооруженных Силах идет оснащение новыми образцами техники. Мы перевооружаемся средствами противовоздушной обороны, проводим учения. Это наши сильные стороны».
В заключение Михаил Оксенюк отметил, что главный ресурс, достояние нашей страны — люди. Сам многодетный отец, он поделился: «Наше будущее — дети. Можно купить газ, технологии, оборудование, но без людей это не имеет смысла. Только так мы построим сильную процветающую Беларусь».-0-
