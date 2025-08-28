Депутат на форуме «Беларусь адзiная»: нам есть чем гордиться и что защищать

Нам есть чем гордиться и что защищать, подчеркнул он. При этом, к сожалению, не все рады нашим успехам. «Самые рьяные из них — Литва и Польша. Польша заявляет о том, что увеличит свои вооруженные силы до 300 тыс. человек, а сейчас есть информация, что и до 500 тыс. Литва пошла еще дальше. Она не в состоянии увеличить вооруженные силы за счет собственного населения, поэтому размещает бронетанковую бригаду Бундесвера на своей территории. Это первое соединение вооруженных сил Германии, которое после Великой Отечественной войны размещается на территории другого государства», — такие факты привел депутат.