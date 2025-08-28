В Пикалеве Ленобласти продолжат благоустройство «Зеленого квадрата»

Напомним, в 2022 году Пикалево выиграло Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города до 20 тысяч жителей» с проектом парка «Зеленый квадрат». В 2023 году на территории обустроили площадь для мероприятий со сценой, ярмарочную зону с павильонами, детские и спортивные площадки, зону тихого отдыха с дорожками и спуском к реке.