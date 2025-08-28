В Пикалеве Ленобласти продолжат благоустройство «Зеленого квадрата»

Второй этап благоустройства общественного пространства «Зеленый квадрат» проведут в следующем году в городе Пикалево Ленинградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Проект по развитию общественного пространства во второй раз победил в федеральном конкурсе проектов благоустройства.
«Общественное пространство “Зеленый квадрат” в Пикалеве оценили и жители, и жюри федерального конкурса: по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” 180 миллионов рублей будет направлено на вторую очередь площадью 7 гектаров. Новый этап соединит парк с площадью Комсомола, лыжной трассой и зелеными зонами вдоль реки Рядани. Рядом с бассейном появится современное спортивное ядро на месте старого стадиона», — рассказал глава региона Александр Дрозденко.
Напомним, в 2022 году Пикалево выиграло Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города до 20 тысяч жителей» с проектом парка «Зеленый квадрат». В 2023 году на территории обустроили площадь для мероприятий со сценой, ярмарочную зону с павильонами, детские и спортивные площадки, зону тихого отдыха с дорожками и спуском к реке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.