В Госдуме призвали изменить ПДД и запретить ездить на питбайках без прав

Парламентарий потребовал внести изменения в ПДД, запрещающие эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования. Он также предложил ввести административную ответственность для взрослых, передающих такой транспорт детям. По данным ГИБДД, за первое полугодие 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних водителей.