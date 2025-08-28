Ричмонд
В Госдуме призвали изменить ПДД и запретить ездить на питбайках без прав

Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность для взрослых, передающих питбайки детям.

Источник: Аргументы и факты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить управление питбайками без водительских прав. Соответствующее заявление он сделал в интервью NEWS.ru.

Парламентарий потребовал внести изменения в ПДД, запрещающие эксплуатацию питбайков на дорогах общего пользования. Он также предложил ввести административную ответственность для взрослых, передающих такой транспорт детям. По данным ГИБДД, за первое полугодие 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних водителей.

Миронов подчеркнул, что современные питбайки обладают мощностью до 50 лошадиных сил, что превышает характеристики многих мотоциклов. Он предложил ввести штрафы для родителей и конфискацию транспорта за повторные нарушения.

Глава комитета Госдумы Артем Метелев в комментарии для «360.ru» поддержал необходимость регулирования, отметив «зашкаливающее» количество аварий с участием несовершеннолетних на питбайках.

Ранее сообщалось, что в Петербурге студент на питбайке сбил шестилетнего мальчика.