В Кемерове прошел форум для представителей модной индустрии

Ведущие эксперты, дизайнеры и предприниматели обсудили развитие этой креативной сферы в регионе.

Источник: Национальные проекты России

Форум в формате открытого диалога «Модные индустрии» прошел 20 августа на базе центра «Мой бизнес» в Кемерове. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития Кузбасса.

В форуме приняли участие федеральные эксперты, кузбасские дизайнеры, представители органов власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства региона, а также бизнесмены.

Местные дизайнеры поделились своим видением развития модных индустрий в регионе и рассказали, как находят баланс между творчеством и требованиями бизнеса. В ходе форума прошел показ коллекций одежды от дизайнеров Ирины Быковой, Виктории Безель, Елены Дервоед, Альберта Куклина и Татьяны Денисовой.

Также генеральный продюсер международной недели моды и основатель Ассоциации профессионалов легкой промышленности и дизайна Ульяновской области Алиса Богатова представила практики развития моды в промышленных регионах. Главный редактор «РИА Мода» и вице-президент Федерации МОДА.РФ Валентина Кузнецова дала рекомендации, как дизайнерам позиционировать себя.

По итогам форума будет сформирована дорожная карта по развитию модных индустрий в регионе. Центр «Мой бизнес» выступит платформой, которая объединит предпринимателей данной сферы и обеспечит взаимодействие бизнеса и власти для продвижения кузбасских дизайнеров и региональных брендов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.