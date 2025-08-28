В Кемерове прошел форум для представителей модной индустрии

Форум в формате открытого диалога «Модные индустрии» прошел 20 августа на базе центра «Мой бизнес» в Кемерове. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития Кузбасса.
В форуме приняли участие федеральные эксперты, кузбасские дизайнеры, представители органов власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства региона, а также бизнесмены.
Местные дизайнеры поделились своим видением развития модных индустрий в регионе и рассказали, как находят баланс между творчеством и требованиями бизнеса. В ходе форума прошел показ коллекций одежды от дизайнеров Ирины Быковой, Виктории Безель, Елены Дервоед, Альберта Куклина и Татьяны Денисовой.
Также генеральный продюсер международной недели моды и основатель Ассоциации профессионалов легкой промышленности и дизайна Ульяновской области Алиса Богатова представила практики развития моды в промышленных регионах. Главный редактор «РИА Мода» и вице-президент Федерации МОДА.РФ Валентина Кузнецова дала рекомендации, как дизайнерам позиционировать себя.
По итогам форума будет сформирована дорожная карта по развитию модных индустрий в регионе. Центр «Мой бизнес» выступит платформой, которая объединит предпринимателей данной сферы и обеспечит взаимодействие бизнеса и власти для продвижения кузбасских дизайнеров и региональных брендов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.