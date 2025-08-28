Forbes перечислил самых богатых женщин России в 2025 году

Другим новичком стала Светлана Рыбальченко, сестра одного из основателей холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева. В 2024 году, до того как суд назначил ему три с половиной года условно по делу о гибели 51 человека из-за аварии на шахте «Листвяжная», которая входит в холдинг «СДС-Уголь», бизнесмен передал родственнице косвенный контроль над 40 процентами акций производителя азотных удобрений ГК «Азот». Также женщина владеет строительным холдингом «СДС-Строй», передает журнал.