Forbes перечислил самых богатых женщин России в 2025 году

Самой богатой россиянкой в этом году стала основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Всего за год количество женщин-миллиардеров в рейтинге возросло до девяти человек, что является рекордным значением. Совокупное состояние россиянок, которые находятся на первых десяти местах рейтинга, превышает 19 миллиардов долларов (1,5 триллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом в четверг, 28 августа, сообщил журнал Forbes.
Новички в рейтинге разделились на две категории — наследницы бизнесменов и супруги при совместном ведении или юридическом оформлении бизнеса. В частности, Татьяна Володина установила контроль над группой «Алькор и ко» после того, как ее супруг, основатель сети магазинов «Л’Этуаль» Максим Климов, скончался после продолжительной болезни.
Другим новичком стала Светлана Рыбальченко, сестра одного из основателей холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева. В 2024 году, до того как суд назначил ему три с половиной года условно по делу о гибели 51 человека из-за аварии на шахте «Листвяжная», которая входит в холдинг «СДС-Уголь», бизнесмен передал родственнице косвенный контроль над 40 процентами акций производителя азотных удобрений ГК «Азот». Также женщина владеет строительным холдингом «СДС-Строй», передает журнал.
Татьяна Ким вошла в список 50 самых состоятельных женщин мира, которые добились успеха самостоятельно. Она стала единственной россиянкой в списке и одной из самых молодых участниц рейтинга издания Forbes. В перечне самых богатых женщин планеты Ким заняла 18-е место.