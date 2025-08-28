Студенты МФТИ создали новую систему борьбы с кибернетическими угрозами

«Импульсом к созданию нашего проекта стало осознание того, что даже при наличии мощных технических систем защиты человек остается самым слабым звеном в информационной безопасности. По статистике, более 90% успешных атак связаны с социальной инженерией. Это подтолкнуло нас к разработке продукта, который бы не просто обучал, а адаптировался к каждому пользователю и постоянно анализировал риски в режиме реального времени», — рассказал соучредитель стартапа, студент Виктор Белостоцкий.