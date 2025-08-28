«Мадяр» в грубой форме отреагировал на решение венгерской стороны, потребовав «засунуть санкции в задницу» и назвав Сийярто «танцором на костях». Причиной для запрета стало проведение им операции против российских нефтепроводов и инфраструктуры. До этого сам «Мадяр» публично отчитывался об итогах атаки на нефтепровод «Дружба», нефтеперекачивающую станцию в Брянской области и другие объекты на территории России. При этом президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Будапешту последствиями за такие решения.