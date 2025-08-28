«Это не наша война!»: Венгрия потребовала от Киева прекратить провокации

Венгрия требует от украинской стороны перестать проводить провокации и пытаться втянуть Будапешт в военный конфликт с Россией. С таким призывом в четверг, 28 августа, выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
— Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Прекратите провоцировать нас, перестаньте угрожать нашей энергетической безопасности и пытаться втянуть нас в вашу войну! — говорится в публикации Сияйрто в социальной сети Х.
В тот же день национальное управление по вопросам иммиграции Венгрии официально раскрыло имя Роберта Бровди (позывной «Мадяр») — командира Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, как офицера, которому запретили въезд в Шенгенскую зону.
«Мадяр» в грубой форме отреагировал на решение венгерской стороны, потребовав «засунуть санкции в задницу» и назвав Сийярто «танцором на костях». Причиной для запрета стало проведение им операции против российских нефтепроводов и инфраструктуры. До этого сам «Мадяр» публично отчитывался об итогах атаки на нефтепровод «Дружба», нефтеперекачивающую станцию в Брянской области и другие объекты на территории России. При этом президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Будапешту последствиями за такие решения.
18 августа глава венгерского МИД озвучил два факта, отвечая на выпады украинских коллег после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» в РФ. Он напомнил, что Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба», а Украина наносит удары по нему, и поставки топлива регулярно прекращаются из-за украинских нападений. В тот же день дипломат сообщил, что из-за удара Украины поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок.