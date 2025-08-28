Ричмонд
Лукашенко назвал проблему в голове белорусских чиновников

Лукашенко сказал о проблеме, какая есть в голове у белорусских чиновников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, проводя в Могилевской области 28 августа совещание по картофелю, сказал, что все проблемы белорусских чиновников — в их головах. Фрагмент видео этого совещания разместил телеграм-канал «Пул Первого».

По словам президента, сегодня посмотрели, как убирают на полях картофель, побывали на закладке урожая в хранилищах. Там обсудили, какие бывают хранилища.

«Ничего сложного нет, абсолютно ничего для того, чтобы сохранить картофель. Одна проблема — в голове. Прежде всего у чиновников», — подчеркнул президент.

По его словам, все в голове у людей — начиная от болезней и заканчивая добрыми делами.

А вот чтобы построить в Беларуси нужное количество хранилищ, и нормально сохранить картофель и весь борщевой набор — в этом проблем нет.

