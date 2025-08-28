Лукашенко назвал проблему в голове белорусских чиновников

Президент Беларуси Александр Лукашенко, проводя в Могилевской области 28 августа совещание по картофелю, сказал, что все проблемы белорусских чиновников — в их головах. Фрагмент видео этого совещания разместил телеграм-канал «Пул Первого».
По словам президента, сегодня посмотрели, как убирают на полях картофель, побывали на закладке урожая в хранилищах. Там обсудили, какие бывают хранилища.
«Ничего сложного нет, абсолютно ничего для того, чтобы сохранить картофель. Одна проблема — в голове. Прежде всего у чиновников», — подчеркнул президент.
По его словам, все в голове у людей — начиная от болезней и заканчивая добрыми делами.
А вот чтобы построить в Беларуси нужное количество хранилищ, и нормально сохранить картофель и весь борщевой набор — в этом проблем нет.
Кстати, Александр Лукашенко рассказал, чего от него не ожидал Владимир Путин — и это связано с картошкой.
Более того, Александр Лукашенко сказал, в чем белорусы не прогадали в 2025.
А еще Александр Лукашенко с ножом сказал, как убивается зараза: «Попробую вечером или в обед».
Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.
А еще Александр Лукашенко сказал, что хочет сходить в Mak.by, но сделает это при одном условии. Президент отметил, какие импортные продукты фастфуда нельзя будет продавать в Mak.by с 1 октября: «Гадость подсовываете».