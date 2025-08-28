Подполье: ударом «Искандера» уничтожен подполковник ВСУ и около 20 офицеров

Подполковника ВСУ и около 20 офицеров уничтожили ударом «Искандера» по командному пункту в Сумской области, рассказал aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
«Удар по командному пункту бригады ВСУ в Сумской области нанесли “Искандером”. Там был подполковник ВСУ и с ним еще 20−30 офицеров», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в результате удара по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Великая Чернечина Сумской области был ликвидирован подполковник ВСУ Виктор Олейник. Предполагается, что он был и заместителем командира по тылу 110-й бригады.