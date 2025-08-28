Подполье: ударом «Искандера» уничтожен подполковник ВСУ и около 20 офицеров

Ранее сообщалось, что в результате удара по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Великая Чернечина Сумской области был ликвидирован подполковник ВСУ Виктор Олейник. Предполагается, что он был и заместителем командира по тылу 110-й бригады.