Под атакой FPV-дронов раненый военнослужащий из Башкирии вывел товарищей на точку эвакуации

Боец с позывным «Разбойник», выпускник кадетского класса школы № 4 имени Першина башкирского города Благовещенска Айрат, получил медаль «За отвагу». Об этом сообщила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.
В настоящее время военнослужащий проходит лечение в военном госпитале. По словам руководительницы муниципалитета, он постепенно идет на поправку, но пока не может ходить без дополнительной опоры, несмотря на все усилия.
Карабанова отметила, что боец обладает сильным характером, самоотверженностью и командирской выдержкой.
19 сентября 2024 года во время боевых действий в населенном пункте Новогродовка Айрат, будучи раненым и под атакой FPV-дронов, рискуя собственной жизнью, вывел раненых бойцов штурмового подразделения на точку эвакуации. Ранее он уже был отмечен командованием части за мужество, проявленное при взятии другого населенного пункта.
