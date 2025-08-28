Ричмонд
Житель Смоленской области выиграл грант международной премии «КАРДО»

Никита Городничев получил почти 1,5 млн рублей на проект окружного образовательного форума «Улицы России».

Источник: Национальные проекты России

Одним из победителей грантового конкурса международной премии «КАРДО» стал участник из Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Гранд‑финал конкурса, отвечающего задачам нацпроекта «Молодежь и дети», прошел в Ставрополе с 20 по 24 августа.

Никита Городничев получил грант в размере 1 452 000 рублей по направлению #вдохновляй на реализацию проекта «Окружной образовательный форум уличной культуры и спорта “Улицы России”». Всего в отборе участвовали 23 человека из разных регионов РФ, заявки оценивались по 12 номинациям. Победители получили не только денежные средства, но и наставничество и обучение. Также у участников появилась возможность заключать контракты с ведущими компаниями в сфере уличной культуры и спорта. Например, автор работы в направлении «Граффити» получит размещение в онлайн‑галерее проекта TIME FOR ART.

Отметим, церемония закрытия и награждения премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта проходила в формате красной дорожки и собрала более 20 тысяч зрителей. Гранд‑финал завершился масштабным шоу.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.