Житель Смоленской области выиграл грант международной премии «КАРДО»

Никита Городничев получил грант в размере 1 452 000 рублей по направлению #вдохновляй на реализацию проекта «Окружной образовательный форум уличной культуры и спорта “Улицы России”». Всего в отборе участвовали 23 человека из разных регионов РФ, заявки оценивались по 12 номинациям. Победители получили не только денежные средства, но и наставничество и обучение. Также у участников появилась возможность заключать контракты с ведущими компаниями в сфере уличной культуры и спорта. Например, автор работы в направлении «Граффити» получит размещение в онлайн‑галерее проекта TIME FOR ART.