Стало известно о тяжелом заболевании сына Михаила Ефремова

У Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, обострилось хроническое заболевание.

У Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, обострилось хроническое заболевание. Как пишет SHOT, 34-летний артист страдает от приступов рассеянного склероза, из-за чего он почти не выходит из квартиры и ведет замкнутый образ жизни.

По словам источников, мужчине требуется постоянный уход.

Журналисты отмечают, что Николаю настоятельно рекомендуются прогулки на улице. Однако регулярные выходы осложняют астма и сильная аллергия.

Два года назад Ефремов-младший выпал из окна своего дома на Пролетарском проспекте в Москве. Врачи диагностировали множественные травмы и провели срочную операцию, при этом на фоне кровопотери у него развилась анемия. Позднее актеру установили спицы в локтевую кость.

