Стало известно о тяжелом заболевании сына Михаила Ефремова

Два года назад Ефремов-младший выпал из окна своего дома на Пролетарском проспекте в Москве. Врачи диагностировали множественные травмы и провели срочную операцию, при этом на фоне кровопотери у него развилась анемия. Позднее актеру установили спицы в локтевую кость.