ООН призвала к диалогу по Ирану после обращения «евротройки» в Совбез

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников иранской ядерной сделки (СВПД) и Совет Безопасности не прекращать диалог и искать дипломатический выход из ситуации, возникшей после того, как Франция, Германия и Великобритания направили письмо о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
По словам Дюжаррика, Гутерриш знает о письме «евротройки», которое Совет Безопасности получил в соответствии с резолюцией 2231.
Генсек подчеркнул: «В ближайшие 30 дней у нас есть шанс предотвратить дальнейшее обострение и найти решение, которое будет способствовать миру».
Он призвал стороны искать компромисс, который обеспечит мирный характер иранской ядерной программы и принесет экономические выгоды народу. Гутерриш подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы избежать нового военного конфликта, и предложил ставку на диалог.
Ранее стало известно, что Великобритания, Германия и Франция решили восстановить санкции против Ирана после неудачных ядерных переговоров. Также известно, что США продолжают стремиться к прямому диалогу с Ираном для урегулирования разногласий по ядерной программе Тегерана.