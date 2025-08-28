ООН призвала к диалогу по Ирану после обращения «евротройки» в Совбез

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал участников иранской ядерной сделки (СВПД) и Совет Безопасности не прекращать диалог и искать дипломатический выход из ситуации, возникшей после того, как Франция, Германия и Великобритания направили письмо о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.