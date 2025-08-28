Он констатировал, что особенно после саммита на Аляске им стало полегче. «Вдруг опять стали звать в эфиры некоторых людей, отлученных от них два-три года тому назад. Пример — итальянский профессор Алессандро Орсини, который постоянно с 2022 года объясняет им, почему Украина проиграет, почему Запад зря вмешался в эту войну, почему Россия имеет основания на проведение специальной военной операции. Вдруг опять его начали время от времени звать в эфиры итальянского телевидения. Хотя еще недавно он числился у них в стоп-листе, в черном списке, — рассказал политобозреватель. — Вдруг профессор Кембриджа Орр поместил статью в Daily Telegraph, очень проукраинской газете, которая всегда поддерживала Украину и критиковала Россию, не допускала никакого иного мнения в этом отношении. Он публикует статью недавно и говорит, что у наших элит, консерваторов, правых, есть украинская болезнь мозга и от нее надо избавляться, потому что Британия не в том состоянии, чтобы поддерживать Украину. На него набросились тоже, но тем не менее такие публикации стали появляться». Владимир Корнилов подчеркнул, что все приведенные примеры — признак определенных изменений. -0-