«Сразу ярлык агента Путина». Корнилов о тех, кто на Западе задавал неудобные вопросы

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоило только в западных СМИ задать неудобный вопрос об Украине, на тебя сразу вешали ярлык агента Путина. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА рассказал политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Отвечая на вопрос о том, есть ли на Западе поле для маневра у людей, которые хоть чуть иначе думают, чем в Киеве, Владимир Корнилов отметил, что до недавнего времени фактически не было. «Очень многие это отмечают, жалуются. Стоит тебе задать неудобный вопрос, мол, а зачем нам нужно помогать Украине? А может быть, Украина не менее виновна, чем Россия, и так далее? Связать воедино социально-экономические проблемы и помощь Украине. И заявить такое в эфире, все, ты сразу получал ярлык агента России, агента Путина», — сказал политический обозреватель.
«Причем на западе Европы, в Америке это было чревато отлучением от эфиров, газет, уход в небытие, переход исключительно в разряд маргиналов. А на востоке Европы — Польша, Финляндия, целый ряд других одержимых русофобией стран, Прибалтика, само собой, там у людей проводили обыски, вынуждали бежать из страны, на них уголовные дела возбуждали. Изначально пытались маргинализовать таким образом тех, кто даже не поддерживал Россию, а задавал неудобные вопросы в этом отношении», — отметил Владимир Корнилов.
Он констатировал, что особенно после саммита на Аляске им стало полегче. «Вдруг опять стали звать в эфиры некоторых людей, отлученных от них два-три года тому назад. Пример — итальянский профессор Алессандро Орсини, который постоянно с 2022 года объясняет им, почему Украина проиграет, почему Запад зря вмешался в эту войну, почему Россия имеет основания на проведение специальной военной операции. Вдруг опять его начали время от времени звать в эфиры итальянского телевидения. Хотя еще недавно он числился у них в стоп-листе, в черном списке, — рассказал политобозреватель. — Вдруг профессор Кембриджа Орр поместил статью в Daily Telegraph, очень проукраинской газете, которая всегда поддерживала Украину и критиковала Россию, не допускала никакого иного мнения в этом отношении. Он публикует статью недавно и говорит, что у наших элит, консерваторов, правых, есть украинская болезнь мозга и от нее надо избавляться, потому что Британия не в том состоянии, чтобы поддерживать Украину. На него набросились тоже, но тем не менее такие публикации стали появляться». Владимир Корнилов подчеркнул, что все приведенные примеры — признак определенных изменений. -0-