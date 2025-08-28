Ричмонд
О сроках начала испытаний «Бе-200» отечественными двигателями рассказал Юрий Слюсарь

Ростовская область получит первые отечественные двигатели для самолета-амфибии Бе-200 до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о скором поступлении первых российских двигателей ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200, производимого на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Два новых двигателя поступят на предприятие до конца этого года, а к концу 2026 года должны начаться летные испытания модернизированного самолета.

Двигатель ПД-8 предназначен для нескольких типов летательных аппаратов, включая Superjet, вертолет Ми-26 и Бе-200. Его создание велось с учетом специфических требований самолета-амфибии, который не имеет аналогов в мире по сочетанию летно-технических характеристик и эффективности пожаротушения.

