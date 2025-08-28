О сроках начала испытаний «Бе-200» отечественными двигателями рассказал Юрий Слюсарь

Двигатель ПД-8 предназначен для нескольких типов летательных аппаратов, включая Superjet, вертолет Ми-26 и Бе-200. Его создание велось с учетом специфических требований самолета-амфибии, который не имеет аналогов в мире по сочетанию летно-технических характеристик и эффективности пожаротушения.