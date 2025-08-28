Нарушение прав сотрудников: чем чаще всего грешат работодатели

Трудовое законодательство в России постоянно совершенствуется, но недобросовестные работодатели продолжают нарушать права работников. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в разговоре с Lenta.ru. Она указала на ключевые проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники.
По словам Ганькиной, одно из самых частых нарушений — оформление сотрудников по гражданско-правовому договору вместо трудового. Она пояснила, что такие договоры часто маскируют реальные трудовые отношения, когда человек работает на постоянной основе и подчиняется правилам компании. Это позволяет работодателям избегать выплат отпускных, больничных и других обязательных гарантий. Ганькина отметила, что суды все чаще признают такие договоры трудовыми, обязывая компании восстановить права работников и компенсировать ущерб.
Еще одна серьезная проблема — незаконные увольнения. Ганькина подчеркнула, что работодатели нередко нарушают порядок расторжения трудового договора. Они не отправляют письменные уведомления, не предлагают другие вакансии при сокращении и оказывают давление на сотрудников, угрожая испортить их репутацию или записи в трудовой книжке.
Ранее юрист Михаил Салкин отметил, что если сотрудник увольняется по собственному желанию, но уже получил аванс за месяц, работодатель вправе потребовать возврата этих средств, если они не были отработаны.