Нарушение прав сотрудников: чем чаще всего грешат работодатели

По словам Ганькиной, одно из самых частых нарушений — оформление сотрудников по гражданско-правовому договору вместо трудового. Она пояснила, что такие договоры часто маскируют реальные трудовые отношения, когда человек работает на постоянной основе и подчиняется правилам компании. Это позволяет работодателям избегать выплат отпускных, больничных и других обязательных гарантий. Ганькина отметила, что суды все чаще признают такие договоры трудовыми, обязывая компании восстановить права работников и компенсировать ущерб.