Польша намерена потратить 4,8% ВВП на сферу обороны в 2026 году

Польша хочет потратить рекордные среди стран-участников НАТО 4,8% ВВП на оборону в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Польша хочет потратить на сферу оборону 4,8% ВВП в 2026 году. Об этом заявил министр финансов республики Анджей Доманьский. Отмечается, что данный показатель ВВП станет рекордным среди стран Североатлантического альянса.

«Это самый высокий показатель среди стран-членов НАТО», — заявил министр.

Согласно заявлению глава Минфина Польши, на оборонную сферу в 2026 году будет выделено порядка 54,75 млрд долларов. Доманьский также подчеркнул, что совет министров республики уже принял предварительный вариант бюджета Польши на следующий год.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о надежде на создание в республике ядерного оружия. При этом министр отметил, что размещение чужого ядерного вооружения в стране более реальное, чем собственные разработки.

