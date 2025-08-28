На дороге в Башкирии случилось ДТП: пострадала 36-летняя женщина

Сегодня, 28 августа, в Башкирии недалеко от деревни Азнагулов Белорецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Lada Vesta съехала в кювет и опрокинулась на крышу.
По информации Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, в машине находились два человека: 38-летний мужчина и 36-летняя женщина. На месту происшествия были направлены спасатели, которые отключили аккумулятор автомобиля для предотвращения возгорания и оказали первую помощь пострадавшей.
Точные причины аварии в настоящее время устанавливаются. Госкомитет по ЧС призывает водителей соблюдать скоростной режим, особенно на загородных трассах со сложным рельефом, быть внимательными на поворотах и спусках, контролировать дистанцию и постоянно следить за дорожной обстановкой.
Спасатели напоминают, что усталость, разговоры по телефону и другие отвлекающие факторы часто становятся причинами потери контроля над автомобилем. Безопасность на дороге зависит от внимательности и ответственности каждого водителя.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.