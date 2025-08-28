На дороге в Башкирии случилось ДТП: пострадала 36-летняя женщина

Точные причины аварии в настоящее время устанавливаются. Госкомитет по ЧС призывает водителей соблюдать скоростной режим, особенно на загородных трассах со сложным рельефом, быть внимательными на поворотах и спусках, контролировать дистанцию и постоянно следить за дорожной обстановкой.