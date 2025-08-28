Ричмонд
На дороге в Башкирии случилось ДТП: пострадала 36-летняя женщина

В Башкирии из-за съезда машины в кювет пострадала женщина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 августа, в Башкирии недалеко от деревни Азнагулов Белорецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Lada Vesta съехала в кювет и опрокинулась на крышу.

По информации Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, в машине находились два человека: 38-летний мужчина и 36-летняя женщина. На месту происшествия были направлены спасатели, которые отключили аккумулятор автомобиля для предотвращения возгорания и оказали первую помощь пострадавшей.

Точные причины аварии в настоящее время устанавливаются. Госкомитет по ЧС призывает водителей соблюдать скоростной режим, особенно на загородных трассах со сложным рельефом, быть внимательными на поворотах и спусках, контролировать дистанцию и постоянно следить за дорожной обстановкой.

Спасатели напоминают, что усталость, разговоры по телефону и другие отвлекающие факторы часто становятся причинами потери контроля над автомобилем. Безопасность на дороге зависит от внимательности и ответственности каждого водителя.

