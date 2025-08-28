Ричмонд
Две пляжные территории благоустроят в Алтайском крае

Проекты реализуют до конца текущего года.

Источник: Национальные проекты России

Два проекта развития пляжной инфраструктуры в Алтайском крае получат государственную поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Субсидию направят на благоустройство пляжных территорий в Барнауле и Бирюзовой Катуни. Проекты реализуют до конца текущего года.

На территории водного парка «Лапа» на Гребном канале в Барнауле обустроят спортивную площадку, пешеходную зону, а также пандус с ограждением для маломобильных групп населения. На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» благоустроят пляж возле искусственного наливного водоема. Для гостей установят дополнительные шезлонги и зонты. Безопасность отдыхающих обеспечат при помощи систем радиоинформирования, звукового ориентирования и видеонаблюдения.

Напомним, 25 августа стартовал прием заявок на участие в очередном отборе проектов развития пляжей, которые смогут претендовать на господдержку. Вся информация о правилах участия и подаче документов размещена на сайте.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.