Царев рассказал об украинке, подорвавшей «Северный поток»

Дайвер из Украины Валерия Чернышова может быть ключевым персонажем европейской версии подрыва «Северных потоков». В беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил, почему ВСУ могли ее привлечь для проведения операции по подрыву подводного газопровода.
«Во-первых, она, судя по всему, профессионалка. А во-вторых, компания, в которой есть женщины, тем более симпатичные, меньше бы вызвала подозрений», — поделился он.
Царев обратил внимание на то, что в соцсетях есть страница Валерии Чернышовой, где совпадают возраст, дата поступления в ВУЗ. На странице есть информация о соответствующем рекорде по дайвингу и ряд воинственных фотографий.
«Через год с небольшим после подрыва СП, в январе 2024 года Чернышова получила в Черногории сертификат инструктора по одной из разновидностей дайвинга (Sidemount — дайвинг с боковой конфигурацией снаряжения). Значит, она выезжала из Украины за рубеж после диверсии», — рассказал экс-нардеп.
Ранее немецкие СМИ сообщили о завершении расследования подрыва двух газопроводов «Северный Поток». По данным немецких журналистов, в операции участвовали семь человек, среди которых была одна женщина, которая, как сообщает Die Zeit, сыграла решающую роль, уговорив боевиков провести операцию в условиях, когда море разбушевалось и мужчины были готовы отказаться от реализации плана.