Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев рассказал об украинке, подорвавшей «Северный поток»

Ключевым персонажем подрыва «Северных потоков» может быть дайвер Валерия Чернышова.

Источник: Аргументы и факты

Дайвер из Украины Валерия Чернышова может быть ключевым персонажем европейской версии подрыва «Северных потоков». В беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил, почему ВСУ могли ее привлечь для проведения операции по подрыву подводного газопровода.

«Во-первых, она, судя по всему, профессионалка. А во-вторых, компания, в которой есть женщины, тем более симпатичные, меньше бы вызвала подозрений», — поделился он.

Царев обратил внимание на то, что в соцсетях есть страница Валерии Чернышовой, где совпадают возраст, дата поступления в ВУЗ. На странице есть информация о соответствующем рекорде по дайвингу и ряд воинственных фотографий.

«Через год с небольшим после подрыва СП, в январе 2024 года Чернышова получила в Черногории сертификат инструктора по одной из разновидностей дайвинга (Sidemount — дайвинг с боковой конфигурацией снаряжения). Значит, она выезжала из Украины за рубеж после диверсии», — рассказал экс-нардеп.

Ранее немецкие СМИ сообщили о завершении расследования подрыва двух газопроводов «Северный Поток». По данным немецких журналистов, в операции участвовали семь человек, среди которых была одна женщина, которая, как сообщает Die Zeit, сыграла решающую роль, уговорив боевиков провести операцию в условиях, когда море разбушевалось и мужчины были готовы отказаться от реализации плана.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше