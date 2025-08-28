Литва установила «зубы дракона» на трех погранпунктах с Белоруссией

Литва разместила на трех пунктах пропуска вдоль границы с Белоруссией «зубы дракона» — бетонные противотанковые заграждения в форме пирамид. Об этом сообщает портал News.by.
Противотанковые сооружения появились на пунктах «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог». В настоящий момент работает только «Каменный Лог», согласно информации белорусского погранкомитета.
Также действуют пункты пропуска «Бенякони» и еще два, в целом на границе функционируют шесть переходов.
Онлайн-камеры, установленные на «Каменном Логу», не фиксируют новых заграждений. На соседнем литовском пункте «Мядининкай» попытка открыть видеотрансляцию с камер сопровождается ошибкой.
Ранее сообщалось, что Литва строит линию обороны с минными полями на границе с РФ и Белоруссией.