Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва установила «зубы дракона» на трех погранпунктах с Белоруссией

Противотанковые сооружения появились на пунктах «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог».

Источник: Аргументы и факты

Литва разместила на трех пунктах пропуска вдоль границы с Белоруссией «зубы дракона» — бетонные противотанковые заграждения в форме пирамид. Об этом сообщает портал News.by.

Противотанковые сооружения появились на пунктах «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог». В настоящий момент работает только «Каменный Лог», согласно информации белорусского погранкомитета.

Также действуют пункты пропуска «Бенякони» и еще два, в целом на границе функционируют шесть переходов.

Онлайн-камеры, установленные на «Каменном Логу», не фиксируют новых заграждений. На соседнем литовском пункте «Мядининкай» попытка открыть видеотрансляцию с камер сопровождается ошибкой.

Ранее сообщалось, что Литва строит линию обороны с минными полями на границе с РФ и Белоруссией.