«Ей запретили туда идти»: три гида настаивали, чтобы Наталья Наговицина не поднималась на пик Победы

Выясняются новые подробности вокруг истории альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в середине августа. Женщину до сих пор не могут снять с вершины, по последним данным, эта спасательная операция слишком опасна для всех участников, вероятность эвакуировать женщину появится только в следующем сезоне, когда погода позволит это сделать. По сведениям KP.RU Наталью предупреждали, что подниматься на пик сейчас крайне опасно. Альпинистка не послушала…
Сразу три гида запретили российской альпинистке Наталье Наговициной подниматься на пик. Все дело в низком уровне подготовки альпинистки, и опытные коллеги это понимали, о чем рассказал ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
В руководстве отметили: «Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной».
Ранее Артем Ценцевицкий, белорусский альпинист, в разговоре с РИА Новости уже говорил о том, что еще год назад он поставил Наталье условие: если она сможет поддерживать темп опытных участников прошлогоднего подъема, она может продолжить поход. Если же нет, ей придется остаться на безопасном участке.
В тот момент Ценцевицкий понимал, что Наговицина не соответствовала требованием, ей требовалась более тщательная подготовка, особенно если речь идет о восхождении на пик Победы, где погодные условия отличаются особой суровостью. В большинстве случаев, спасение на этом участке зависит от самих альпинистов.
Напомним, Наталья Наговицина 12 августа получила перелом ноги во время восхождения на пик Победы. Это произошло на высоте 7 тысяч километров. Из-за непогоды она не смогла дождаться помощи все это время. Несколько человек, входившие в спасательную операцию, погибли. 16 августа отправили вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии, он совершил аварийную посадку, экипаж и пассажиры выжили, но до Натальи так и не добрались.
Кроме того, консилиум опытных альпинистов пришел к выводу, что спасти Наталью уже нельзя.