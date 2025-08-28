«Ей запретили туда идти»: три гида настаивали, чтобы Наталья Наговицина не поднималась на пик Победы

Выясняются новые подробности вокруг истории альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в середине августа. Женщину до сих пор не могут снять с вершины, по последним данным, эта спасательная операция слишком опасна для всех участников, вероятность эвакуировать женщину появится только в следующем сезоне, когда погода позволит это сделать. По сведениям KP.RU Наталью предупреждали, что подниматься на пик сейчас крайне опасно. Альпинистка не послушала…