Жарко, ясно и без дождя: Август разошелся — в Молдове по-прежнему за +33 — в выходные опять будет пекло

В Кишиневе синоптики прогнозируют днём до +32 градусов, понятно, что в тени. Солнечно и без дождя. Максимальные порывы ветра — 44 км/час. Ночью — около 17 градусов тепла.
В прошлом году в этот день в столице было +28.
На юге Молдовы днем +33, ночью +15, ветер — 37 км/час.
На севере страны днем + 28, ночью + 10, малооблачно, ветер 64 км/час. У кого-то может снести крышу.
В выходные температура воздуха повысится. Август он такой, непредсказуемый.
Кстати, жёлтый уровень опасности пожаров продлен до 4 сентября.
