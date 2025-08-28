Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жарко, ясно и без дождя: Август разошелся — в Молдове по-прежнему за +33 — в выходные опять будет пекло

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 29 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе синоптики прогнозируют днём до +32 градусов, понятно, что в тени. Солнечно и без дождя. Максимальные порывы ветра — 44 км/час. Ночью — около 17 градусов тепла.

В прошлом году в этот день в столице было +28.

На юге Молдовы днем +33, ночью +15, ветер — 37 км/час.

На севере страны днем + 28, ночью + 10, малооблачно, ветер 64 км/час. У кого-то может снести крышу.

В выходные температура воздуха повысится. Август он такой, непредсказуемый.

Кстати, жёлтый уровень опасности пожаров продлен до 4 сентября.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.

Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).

Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.

Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).

«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.

Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше