Польша потратит на оборону в 2026 году рекордные в Североатлантическом альянсе (НАТО) 200 миллиардов злотых (4,4 триллиона рублей — прим. «ВМ»), что составляет 4,8 процента ВВП страны. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил министр финансов страны Анджей Доманьский.
— Это самый высокий показатель среди стран — членов НАТО, — подчеркнул чиновник.
22 мая во время переговоров финансового блока «Большой семерки» в Канаде министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Европы интегрировать финансирование украинских войск в европейскую оборонную систему. Также политик выступил с инициативой учитывать эти расходы в расчете оборонных затрат государств-участников в рамках их обязательств перед НАТО.
24 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Украина интегрируют свои оборонные промышленности, как если бы страна была частью объединения. Она также назвала силу «высшей гарантией безопасности».