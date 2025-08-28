Ричмонд
Польша потратит рекордные для НАТО 4,8 процента ВВП на оборону в 2026 году

Польша потратит на оборону в 2026 году рекордные в Североатлантическом альянсе (НАТО) 200 миллиардов злотых (4,4 триллиона рублей — прим. «ВМ»), что составляет 4,8 процента ВВП страны. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил министр финансов страны Анджей Доманьский.

— Это самый высокий показатель среди стран — членов НАТО, — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что Варшава ожидает роста ВВП на 3,4 процента. Благодаря этому Польша может стать самой быстрорастущей крупной экономикой в ​​Евросоюзе (ЕС), передает портал Interia Biznes.

22 мая во время переговоров финансового блока «Большой семерки» в Канаде министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Европы интегрировать финансирование украинских войск в европейскую оборонную систему. Также политик выступил с инициативой учитывать эти расходы в расчете оборонных затрат государств-участников в рамках их обязательств перед НАТО.

24 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС и Украина интегрируют свои оборонные промышленности, как если бы страна была частью объединения. Она также назвала силу «высшей гарантией безопасности».

