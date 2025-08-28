Польша потратит рекордные для НАТО 4,8 процента ВВП на оборону в 2026 году

22 мая во время переговоров финансового блока «Большой семерки» в Канаде министр финансов Украины Сергей Марченко предложил странам Европы интегрировать финансирование украинских войск в европейскую оборонную систему. Также политик выступил с инициативой учитывать эти расходы в расчете оборонных затрат государств-участников в рамках их обязательств перед НАТО.