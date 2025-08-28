Ричмонд
Дзюба не включен в заявку «Акрона» на матч Кубка России с «Локомотивом»

В роли форварда на поле выйдет Александр Морозов.

Источник: Аргументы и факты

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не вошел в заявку команды на игру Кубка России против московского «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

В роли форварда на поле выйдет Александр Морозов, для которого предстоящий матч станет дебютным в составе «Акрона».

Встреча пройдет в Москве 28 августа, начало -в 19:30 по московскому времени.

Ранее, 24 августа, Дзюба публично обратился к руководству клуба с призывом усилить состав новыми футболистами.

До этого Дзюба также отмечал, что у него снижается мотивация продолжать играть.

