Дзюба не включен в заявку «Акрона» на матч Кубка России с «Локомотивом»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не вошел в заявку команды на игру Кубка России против московского «Локомотива», сообщает «Чемпионат».
В роли форварда на поле выйдет Александр Морозов, для которого предстоящий матч станет дебютным в составе «Акрона».
Встреча пройдет в Москве 28 августа, начало -в 19:30 по московскому времени.
Ранее, 24 августа, Дзюба публично обратился к руководству клуба с призывом усилить состав новыми футболистами.
До этого Дзюба также отмечал, что у него снижается мотивация продолжать играть.
