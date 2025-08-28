Доктор наук Чашей объяснил, несут ли опасность новые пятна на Солнце

Новые пятна, которые возникли на поверхности Солнца, не несут опасности для человека и не повлекут за собой никакой катастрофы. Об этом рассказал доктор физико-математических наук Игорь Чашей.
По словам эксперта, в настоящий момент Солнце уже преодолело максимум 25-го одиннадцатилетнего цикла, и его активность идет на спад. На поверхности звезды все еще фиксируют новые вспышки и пятна, это совершенно рядовая ситуация.
— Пятна на Солнце не несут никакой опасности и не повлекут за собой катастрофы. Такие явления не должны вызывать тревоги, ведь это его природа, и она более-менее стабильная, — приводят слова Чашея «Москва 24».
Вечером того же дня в северном полушарии Солнца произошло несколько крупных выбросов плазмы. По словам ученых, какая-либо угроза для Земли отсутствует: активные зоны пока не направлены на планету.
Около 17:07 по московскому времени 26 августа специальные приборы зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности M1.0 длительностью около 45 минут.
Физик Роман Кучеров также рассказал, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля.
Невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елены Мирошник рассказала «Вечерней Москве», как магнитные бури влияют на здоровье и как справиться с последствиями.