Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор наук Чашей объяснил, несут ли опасность новые пятна на Солнце

Новые пятна, которые возникли на поверхности Солнца, не несут опасности для человека и не повлекут за собой никакой катастрофы. Об этом рассказал доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

Новые пятна, которые возникли на поверхности Солнца, не несут опасности для человека и не повлекут за собой никакой катастрофы. Об этом рассказал доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

По словам эксперта, в настоящий момент Солнце уже преодолело максимум 25-го одиннадцатилетнего цикла, и его активность идет на спад. На поверхности звезды все еще фиксируют новые вспышки и пятна, это совершенно рядовая ситуация.

— Пятна на Солнце не несут никакой опасности и не повлекут за собой катастрофы. Такие явления не должны вызывать тревоги, ведь это его природа, и она более-менее стабильная, — приводят слова Чашея «Москва 24».

Вечером того же дня в северном полушарии Солнца произошло несколько крупных выбросов плазмы. По словам ученых, какая-либо угроза для Земли отсутствует: активные зоны пока не направлены на планету.

Около 17:07 по московскому времени 26 августа специальные приборы зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности M1.0 длительностью около 45 минут.

Физик Роман Кучеров также рассказал, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля.

Невролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елены Мирошник рассказала «Вечерней Москве», как магнитные бури влияют на здоровье и как справиться с последствиями.