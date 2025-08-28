Глава МВД Франции Ретайо заявил о близости финансового краха страны

Ранее KP.RU сообщил, что дефицит бюджета Франции в прошлом году составил 5,8% ВВП, почти вдвое выше лимита Евросоюза. В связи с этим премьер Франсуа Байру, который проработал лишь восемь месяцев, задумал сократить госрасходы. Он обратился к депутатам с просьбой поддержать его план по сокращению госрасходов на 44 миллиарда евро ежегодно.