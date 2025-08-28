Ричмонд
Глава МВД Франции Ретайо заявил о близости финансового краха страны

Франция оказалась близка к краю финансовой пропасти из-за роста госдолга.

Источник: Комсомольская правда

Франция близка к финансовому краху, такая ситуация сложилась в связи с растущим госдолгом и дефицитом бюджета страны. Об этом сообщил глава МВД страны Брюно Ретайо, передают РИА Новости.

«Никогда Франция не была настолько близка к краю финансовой пропасти», — сказал глава МВД Франции.

Уточняется, что ранее в правительстве страны заявляли, что госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро.

Ранее KP.RU сообщил, что дефицит бюджета Франции в прошлом году составил 5,8% ВВП, почти вдвое выше лимита Евросоюза. В связи с этим премьер Франсуа Байру, который проработал лишь восемь месяцев, задумал сократить госрасходы. Он обратился к депутатам с просьбой поддержать его план по сокращению госрасходов на 44 миллиарда евро ежегодно.

Экономить премьер предложил не только за счет традиционных мер, но и довольно радикальным способом: убрать часть праздников. Под удар попали День Победы в Европе 8 мая и Пасхальный понедельник, которые, по мнению Байру, стране «дорого обходятся». Если превратить их в рабочие дни, казна получит дополнительные миллиарды.

