«Вы фашисты»: На западе Украины затравили детскую футбольную команду из Харькова

Согласно его заявлению, во время матча против львовской команды в адрес детей звучали грубые оскорбления, в том числе обвинения в фашизме и пророссийских настроениях. Зрители выкрикивали нецензурные лозунги, несмотря на то, что дети в основном общались на украинском языке. Харьковская команда выиграла со счётом 3:1, однако организаторы турнира присудили ей техническое поражение после поступивших жалоб. Причиной для словесных нападок также стал вратарь харьковской команды, чья внешность не соответствовала его возрасту. Родители детей из львовской команды, увидев 14-летнего мальчика ростом 185 см, ошибочно приняли его за взрослого и настаивали на том, чтобы его убрали с поля.