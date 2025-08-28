Повлияет ли дистанционная работа на стаж и пенсию, разъяснили в Минтруда

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повлияет ли дистанционная работа на стаж, пенсию и другие вопросы, разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
Так, в ведомстве сказали, что дистанционная работа не влияет на порядок исчисления трудового стажа и начисление пенсии.
Среди актуальных вопросов была и тема — обязан ли работник быть дома во время дистанционной работы. И тут ответ прост: «Нет». Если подробнее, то наниматель не оборудует и не закрепляет «дистанционщику» рабочее место. Поэтому такой работник сам вправе определять места, где он осуществляет свою трудовую деятельность: из дома, кафе, парка и другие.
Часто встает вопрос: устанавливается ли перерыв на обед по времени, указанному в трудовом договоре/контракте, или в любое удобное время работнику на дистанционке. В Минтруда пояснили, что график работы и перерывы для отдыха и питания согласовываются с нанимателем и прописываются в трудовом договоре.
Объяснили также, считается ли травма, полученная при работе из дома, случаем производственного травматизма. Оказывается, не каждый случай травмы во время дистанционной работы признается производственным, однако в Беларуси с 2024 года есть возможность расследования таких несчастных случаев.
Расследование несчастного случая с «дистанционщиком» проводится на основании заявления о несчастном случае от работающего или его родственников. Ситуация является несчастным случаем на производстве,
если несчастный случай произошел с работником, выполняющим дистанционную работу дома при выполнении им трудовых обязанностей или работы по заданию нанимателя с использованием оборудования, инструментов, механизмов и приспособлений, предоставленных страхователем.
При отказе работника, выполняющего дистанционную работу, предоставить лицам, проводящим расследование, возможность осмотра принадлежащих ему (арендуемых им) жилых помещений или иных законных владений, где произошел несчастный случай, то несчастный случай оформляется актом служебного расследования в произвольной форме и не является несчастным случаем на производстве.
В Минтруда также объяснили, обязан ли наниматель выдавать ноутбук/компьютер для работы на дистанционке и можно ли работать на своем устройстве. Так, наниматель обеспечивает дистанционного сотрудника необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, если такая обязанность предусмотрена трудовым договором. А если дистанционный работник использует в работе собственные или арендованные им оборудование и средства, то он имеет право на компенсацию, если она также была предусмотрена трудовым договором. −0-