Повлияет ли дистанционная работа на стаж и пенсию, разъяснили в Минтруда

В Минтруда также объяснили, обязан ли наниматель выдавать ноутбук/компьютер для работы на дистанционке и можно ли работать на своем устройстве. Так, наниматель обеспечивает дистанционного сотрудника необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, если такая обязанность предусмотрена трудовым договором. А если дистанционный работник использует в работе собственные или арендованные им оборудование и средства, то он имеет право на компенсацию, если она также была предусмотрена трудовым договором. −0-