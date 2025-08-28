За неделю в Башкирии вскочили цены на огурцы, муку и мороженую рыбу

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 18 по 25 августа огурцы подорожали на 7,37%. На этой неделе их средняя цена составила 98,86 рубля. Также жителям республики на 1,28% больше придется отдать пшеничную муку (средняя цена — 44,73 рублей) и на 1,27% за мороженую неразделанную рыбу (303,03 рубля).