За неделю в Башкирии вскочили цены на огурцы, муку и мороженую рыбу

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, мука и мороженая рыба. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 18 по 25 августа огурцы подорожали на 7,37%. На этой неделе их средняя цена составила 98,86 рубля. Также жителям республики на 1,28% больше придется отдать пшеничную муку (средняя цена — 44,73 рублей) и на 1,27% за мороженую неразделанную рыбу (303,03 рубля).
Однако на этой неделе на 15,02% подешевели помидоры (99,08 рубля), на 11,37% — картофель (39,33 рубля), на 9,71% — столовая свекла (средняя цена — 38,59 рубля).
