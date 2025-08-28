Ричмонд
Политические активисты не смогли отменить концерт Полины Гагариной в Казахстане

Концерт Полины Гагариной, запланированный в Астане на ближайшие выходные, оказался под угрозой срыва после массовых призывов к бойкоту со стороны казахстанских политических активистов. Организаторы заявили, что несмотря на исчезновение билетов из продажи, мероприятие не отменено. Об этом сообщает пресс-служба концертной площадки «Конгресс-Арена».

Концерт Гагариной отменили в 2023 году.

«Концерт состоится. В скором времени продажи билетов возобновятся», — подчеркнули сотрудники «Конгресс-Арены» в беседе с интернет-изданием «Абзац». Они отметили, что информация об отмене шоу не соответствует действительности.

Вопрос возобновления продажи билетов, по их словам, будет решен в ближайшее время. Информации о возможных дополнительных мерах безопасности пока не поступало.

Подобные призывы к бойкоту концертов Гагариной в Казахстане уже происходили ранее. В 2023 году был отменен концерт Полины Гагариной в Алма-Ате. Тогда организаторы не давали официальных комментариев по поводу срыва мероприятия, а массовое недовольство выражалось преимущественно через публикации в социальных сетях.