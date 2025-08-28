Названо условие популярности индийских автомобилей в России

«Индия вполне может занять определенную нишу на российском авторынке, если будет продавать дешевые машины. Речь может идти о каких-нибудь простеньких автомобилях, которые будут стоить от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей», — отметил Ануфриев в интервью изданию «Ридус».