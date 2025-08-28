Ричмонд
Белый дом: США могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком

Соединенные Штаты не исключают, что могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ. Об этом в четверг, 28 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

— Я не буду опережать президента (США Дональда Трампа — прим. «ВМ») в том, что касается каких-либо военных действий или касающихся этого вопросов, — отметила Левитт.

Она подчеркнула, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро — это «террористический наркокартель», а Мадуро является нелегитимным лидером страны, передает ТАСС.

22 августа администрация президента США Дональда Трампа развернула военно-морскую группировку из кораблей USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale к побережью Венесуэлы в рамках операции по противодействию наркоторговле и преступным группировкам. На борту суден находились коло 4,5 тысячи военнослужащих, включая 2,2 тысячи морских пехотинцев.

В тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил всенародную массовую мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию 23 и 24 августа из-за угрозы со стороны «американского империализма». Он назвал целью призыва продемонстрировать готовность народа страны к миру на своих условиях.

8 августа американский генеральный прокурор Пэм Бонди сообщила, что Министерство юстиции США повысило до 50 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая поспособствует задержанию Николаса Мадуро. Вашингтон обвиняет его в сотрудничестве с «международными террористическими организациями» и наркоторговле.

