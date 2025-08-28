Канцлер ФРГ Мерц: Встреча Путина и Зеленского, очевидно, не состоится

Ранее KP.RU сообщал, что американское издание Politico также усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского. По мнению обозревателей газеты, подобные контакты на высшем уровне могут придать главе киевского режима политическую легитимность, которая была утрачена Зеленским еще в 2024 году.