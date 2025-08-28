В Ульяновске состоится финал проекта «Академия русской моды»

Ранее из 153 заявок были отобраны эскизы участников из городов Грозного, Санкт-Петербурга, Саранска, Краснодара, Ульяновска, а также Шахты, Самара и Калуга. Среди финалистов — восемь ульяновцев. Это студенты, пять из которых обучаются в Ульяновском техникуме отраслевых технологий и дизайна. Все участники заключительного этапа прошли обучение и изготовили свои коллекции одежды, дизайн которых, по задумке автора проекта, построен на традиционных образах и символах регионов России.