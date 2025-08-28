В Ульяновске состоится финал проекта «Академия русской моды»

Финал проекта «Академия русской моды» состоится 30 августа в Ульяновске в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Ульяновской области.
Ранее из 153 заявок были отобраны эскизы участников из городов Грозного, Санкт-Петербурга, Саранска, Краснодара, Ульяновска, а также Шахты, Самара и Калуга. Среди финалистов — восемь ульяновцев. Это студенты, пять из которых обучаются в Ульяновском техникуме отраслевых технологий и дизайна. Все участники заключительного этапа прошли обучение и изготовили свои коллекции одежды, дизайн которых, по задумке автора проекта, построен на традиционных образах и символах регионов России.
«Этот проект — не просто образовательная инициатива, а настоящая платформа для формирования нового поколения талантливых дизайнеров и специалистов в области моды», — отметила руководитель проекта «Академия русской моды» Ирина Малова.
Презентация 18 финальных коллекций пройдет на улице Федерации 30 августа в 17:00.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.