В Ульяновске состоится финал проекта «Академия русской моды»

Все участники прошли обучение и изготовили свои коллекции одежды.

Источник: Национальные проекты России

Финал проекта «Академия русской моды» состоится 30 августа в Ульяновске в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Ульяновской области.

Ранее из 153 заявок были отобраны эскизы участников из городов Грозного, Санкт-Петербурга, Саранска, Краснодара, Ульяновска, а также Шахты, Самара и Калуга. Среди финалистов — восемь ульяновцев. Это студенты, пять из которых обучаются в Ульяновском техникуме отраслевых технологий и дизайна. Все участники заключительного этапа прошли обучение и изготовили свои коллекции одежды, дизайн которых, по задумке автора проекта, построен на традиционных образах и символах регионов России.

«Этот проект — не просто образовательная инициатива, а настоящая платформа для формирования нового поколения талантливых дизайнеров и специалистов в области моды», — отметила руководитель проекта «Академия русской моды» Ирина Малова.

Презентация 18 финальных коллекций пройдет на улице Федерации 30 августа в 17:00.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.