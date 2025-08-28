«СтарХит»: Любовник Дибровой изменил ей с Катей Гордон

Предприниматель Роман Товстик, который изменил своей супруге Елене Товстик с супругой телеведущего Дмитрия Диброва — Полиной Дибровой, изменил ей с юристом Екатериной Гордон. Об этом в четверг, 28 августа, сообщил портал «СтарХит» со ссылкой на источники из близкого окружения бизнесмена.
— Катя переспала с Романом. Они давно общаются по вопросам развода с Товстиком. Сейчас обе стороны участвуют в съемках шоу Андрея Малахова. Вероятно, все случилось после. И да, Полина Диброва уже в курсе ситуации, — говорится в материале.
Позднее Диброва отреагировала на сообщения об измене, заявив, что «будет разбираться», передает портал.
Екатерина Гордон в свою очередь назвала эту информацию ложной и объявила о намерении подать иск против тех, кто ее растиражировал.
«Вечерняя Москва» рассказала, как Полина Диброва познакомилась со своим супругом, когда возникли первые подозрения о разладе в их отношениях и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.
4 августа Екатерина Гордон заявила, что будет представлять интересы Елены Товстик в суде — ее муж подал заявление на развод и потребовал определить место жительства их общих шестерых детей с ним. Она подчеркнула, что женщину отправили якобы «отдохнуть», чтобы «за спиной подать иск».