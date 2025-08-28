Ричмонд
Белый дом считает, что Путин и Зеленский не готовы сами закончить конфликт

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы самостоятельно закончить конфликт. В связи с этим их американский коллега Дональд Трамп в скором времени выступит с дополнительным заявлением. Об этом в четверг, 28 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

— Путин и Зеленский не готовы сами закончить этот конфликт, Трамп позже сделает по этому поводу дополнительные заявления, — заявила Ливитт в ходе брифинга, который транслировал Clash Report.

По данным журналистов, президент США намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По мнению главы государства, боевые действия между Москвой и Киевом оказались крупным межличностным конфликтом Путина и Зеленского.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского с Путиным еще не запланирована, но российский лидер будет готов к ней при появлении повестки. Он добавил, что Путин проведет переговоры с Зеленским, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае срыва встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам. Он отметил, что в таком случае не исключается ужесточение санкций в отношении Москвы.

