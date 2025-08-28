Белый дом считает, что Путин и Зеленский не готовы сами закончить конфликт

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского с Путиным еще не запланирована, но российский лидер будет готов к ней при появлении повестки. Он добавил, что Путин проведет переговоры с Зеленским, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.