В Ростове нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по Ростову-на-Дону нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала после ухода из дома. Несовершеннолетняя была найдена на следующий день на проспекте Космонавтов в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По данным правоохранительных органов, девушка сознательно спланировала свой уход из дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в отношении подростка не совершалось противоправных действий.
В настоящее время несовершеннолетняя возвращена родителям. Однако в отношении них составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав ребенка.
