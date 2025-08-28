В Ростове нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по Ростову-на-Дону нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала после ухода из дома. Несовершеннолетняя была найдена на следующий день на проспекте Космонавтов в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.