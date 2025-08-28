Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу

Полиция Ростова-на-Дону нашла пропавшую 13-летнюю девочку через сутки после исчезновения.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по Ростову-на-Дону нашли 13-летнюю школьницу, которая пропала после ухода из дома. Несовершеннолетняя была найдена на следующий день на проспекте Космонавтов в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данным правоохранительных органов, девушка сознательно спланировала свой уход из дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в отношении подростка не совершалось противоправных действий.

В настоящее время несовершеннолетняя возвращена родителям. Однако в отношении них составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав ребенка.

Подпишись на нас в Telegram!