Италия отказалась отправлять военных на Украину

Италия готова обеспечить гарантии безопасности после перемирия на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Италия не станет отправлять свои войска на Украину, но готова рассмотреть участие в обеспечении гарантий безопасности с внешней стороны после достижения перемирия. Об этом сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи по итогам совещания лидеров правящей коалиции, созванного премьер-министром Джорджей Мелони.

Отмечается, что встреча была посвящена обсуждению возможных путей мирного урегулирования конфликта на Украине в свете недавних переговоров в Белом доме.

«Мы подтверждаем, что Италия не планирует направлять войска на территорию Украины. Участие в мониторинге или других действиях возможно только за пределами страны и исключительно после прекращения боевых действий», — подчеркивается в официальном заявлении для прессы.

Ранее Мелони заявила, что Трамп поддерживает идею гарантий Киеву, основанных на Уставе НАТО. Она подчеркнула, что обеспечение безопасности Украины — ключевой аспект в решении конфликта.

