Вплоть до уголовной ответственности. В Минздраве напомнили о недопустимости оказания медуслуг без лицензии

Осуществляя свою деятельность без лицензии, такие субъекты подвергают риску жизнь и здоровье своих клиентов. Данные услуги часто оказывают в неприспособленных помещениях, чаще всего — на дому. В таких случаях используют незарегистрированные лекпрепараты, медтехнику и изделия медназначения, не разрешенные к применению в Республике Беларусь. За предпринимательскую деятельность, осуществляемую без медлицензии, предусмотрена ответственность — как административная, так и уголовная.