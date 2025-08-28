Вплоть до уголовной ответственности. В Минздраве напомнили о недопустимости оказания медуслуг без лицензии

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения в связи с участившимися фактами осуществления безлицензионной медицинской деятельности (чаще всего в области косметологии и физиотерапии) обращает внимание физических лиц и субъектов хозяйствования на недопустимость оказания медицинских услуг без получения соответствующей лицензии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств.
Осуществляя свою деятельность без лицензии, такие субъекты подвергают риску жизнь и здоровье своих клиентов. Данные услуги часто оказывают в неприспособленных помещениях, чаще всего — на дому. В таких случаях используют незарегистрированные лекпрепараты, медтехнику и изделия медназначения, не разрешенные к применению в Республике Беларусь. За предпринимательскую деятельность, осуществляемую без медлицензии, предусмотрена ответственность — как административная, так и уголовная.
«Напоминаем, что такая деятельность без лицензии создает предпосылки для коррупционных рисков. Как пример, правоохранительными органами выявлено правонарушение, осуществленное медработником одного из учреждений здравоохранения. Когда медработник в течение двух лет регулярно производил инъекционную пластику и коррекцию без документов, подтверждающих легальность приобретения лексредств, и отражения выручки в кассе. Доход от предпринимательской деятельности без государственной регистрации и лицензии превысил Br40 тыс.», — подчеркнули в Минздраве.
Для медицинских специалистов вся информация, касающаяся лицензирования меддеятельности, размещена на официальном сайте Минздрава в разделе «Лицензирование». Для граждан, обращающихся за получением косметологических, физиотерапевтических, а также иных медуслуг, вся информация о лицензиях на меддеятельность содержится в Едином реестре лицензий в интернете. -0-