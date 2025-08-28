Создан маршрутизатор для классических и квантовых линий связи

Физики из США обошли эту проблему при помощи чипа, который устроен таким образом, что каждый вырабатываемый им набор сигналов в квантовом интернете предваряется классическим IP-пакетом, который играет роль «заголовка» для этой порции квантовых данных. Это позволяет доставлять квантовый сигнал до адресата в сети, не уничтожая состояние передающих его частиц, и при этом одновременно использовать одно и то же оптоволокно для работы обычного и квантового интернета.