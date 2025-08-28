Ричмонд
Диброва прокомментировала измену своего любовника

Полина Диброва прокомментировала измену своего любовника Романа Товстика с юристкой Катей Гордон.

Полина Диброва прокомментировала измену своего любовника Романа Товстика с юристкой Катей Гордон. По словам Полины, она уже в курсе случившегося, пишет «СтарХит».

«Мне говорили об этом. Ну, что я могу сказать? Надо разбираться, буду разбираться», — сказала Полина.

Ранее Диброва из-за Товстика рассталась с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым. Они прожили в браке 16 лет, причем Полина младше Дмитрия на 29 лет, а ухаживать за ней он начал, когда ей было 17. Пара воспитывает трех сыновей.

Катя Гордон — адвокат экс-супруги Товстика Елены. Она долгое время контактировала с Романом по вопросам бракоразводного процесса, причем Гордон яро защищала свою клиентку и обвиняла Товстика во лжи. Но это не помешало их общению перейти в интимную плоскость, сообщают источники.

