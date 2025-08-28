Белый дом: Трамп недоволен развитием событий на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование по поводу развития ситуации вокруг Украины, хотя и не был удивлён последними событиями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов сегодня, 28 августа.