Белый дом: Трамп недоволен развитием событий на Украине

Кэролайн Ливитт заявила, что президент США не удивлен происходящему на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование по поводу развития ситуации вокруг Украины, хотя и не был удивлён последними событиями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов сегодня, 28 августа.

«Он был недоволен этими новостями, но и не удивлен», — заявила Ливитт, подчеркнув, что реакция президента связана с недавними действиями Украины, в частности, с ударом по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Накануне глава Белого дома и его специальный представитель Стив Уиткофф сделали новые заявления о ситуации вокруг Украины. Трамп впервые публично предупредил Киев о санкциях, если тот продолжит мешать мирному урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что американский лидер выразил намерение выйти из соглашения по Украине, если стороны не достигнут прогресса.

