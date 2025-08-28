Ричмонд
Сикорский пригласил в Польшу командира ВСУ, ответственного за атаку на «Дружбу»

Глава МИД Польши пригласил на отдых в страну командира ВСУ Роберта Бровди, являющегося ответственным за удары по нефтепроводу «Дружба».

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригласил в республику командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди с позывным «Мадьяр», ответственного за удары по нефтепроводу «Дружба».

«Командир Мадьяр, если вам нужно отдохнуть и восстановить силы, прошу быть нашим гостем в Польше», — написал министр в личном аккаунте в социальной сети.

Отмечается, что такое заявление Сикорский сделал в ответ на решение Будапешта о запрете на въезд в Венгрию в отношении Бровди.

Ранее KP.RU сообщал, что в Венгрии раскрыли имя главного виновника атаки на нефтепровод «Дружба» — гражданина Украины Роберта Бровди. Иммиграционная служба республики также запретила ему въезд на территорию страны из-за соображений национальной безопасности.