Мерц: Встреча Путина и Зеленского, «очевидно», не состоится

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, «очевидно», не состоится. С таким заявлением в четверг, 28 августа, выступил канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках совместного брифинга с французским лидером Эммануэлем Макроном.
— Кажется очевидным, что встречи Путина и Зеленского не будет, — сказал Мерц.
Кроме того, политик призвал учитывать это в качестве факта при дальнейших переговорах вокруг конфликта.
Трансляция брифинга велась на YouTube-канале DRM News.
Мерц также заявил, что в случае срыва встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам. Он отметил, что в таком случае не исключается ужесточение санкций в отношении Москвы.
22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского с Путиным еще не запланирована, но российский лидер будет готов к ней при появлении повестки. Он добавил, что Путин проведет переговоры с Зеленским, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.