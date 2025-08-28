Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц: Встреча Путина и Зеленского, «очевидно», не состоится

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, «очевидно», не состоится. С таким заявлением в четверг, 28 августа, выступил канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках совместного брифинга с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, «очевидно», не состоится. С таким заявлением в четверг, 28 августа, выступил канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках совместного брифинга с французским лидером Эммануэлем Макроном.

— Кажется очевидным, что встречи Путина и Зеленского не будет, — сказал Мерц.

Кроме того, политик призвал учитывать это в качестве факта при дальнейших переговорах вокруг конфликта.

Трансляция брифинга велась на YouTube-канале DRM News.

Мерц также заявил, что в случае срыва встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского инициатива снова перейдет к США и европейским странам. Он отметил, что в таком случае не исключается ужесточение санкций в отношении Москвы.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского с Путиным еще не запланирована, но российский лидер будет готов к ней при появлении повестки. Он добавил, что Путин проведет переговоры с Зеленским, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше