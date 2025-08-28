Поиски идут уже 9 дней: 40-летний мужчина пропал по дороге из села Сандин в Кумертау

В Башкирии разыскивают 40-летнего Вадима Захарченко. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже девять дней, 19 августа он пропал по дороге из села Сандин в Кумертау. Приметы пропавшего: его рост — 170−175 сантиметров, у него худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю ветровку, черную футболку с белой надписью «BLACK», темно-синюю панаму, черные трико и темносиние кроссовки. Также известно, что мужчины есть шрамы на брови и запястьях.
Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 02 или 112.
